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【港產口罩】SOSo Mask 量產中! 本周一公開 Level 2 口罩銷售詳情

業界頭條 01:37 2020/03/29

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。SOSo Mask 是一家香港口罩廠，最近公布口罩銷售消息。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

SOSo Mask 是一家香港口罩廠，製造 Level 2 級數的口罩，現已投產，早前只供應給醫護業界使用。但廠方在 FB 表示，因發現有人把  SOSo Mask 口罩放到網上非法轉售，遂立即停止之前的供應方式。

SOSo Mask 口罩

SOSomask 全線內置式殺菌，為口罩消毒。

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SOSo Mask 最新的業內供應和公開發售方式，將於星期一公布。如果大家都想購買 SOSo Mask 口罩的話，就要注意了。

公開發售方式將於星期一公布

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盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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