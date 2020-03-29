【港產口罩】SOSo Mask 量產中! 本周一公開 Level 2 口罩銷售詳情

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。SOSo Mask 是一家香港口罩廠，最近公布口罩銷售消息。

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SOSo Mask 是一家香港口罩廠，製造 Level 2 級數的口罩，現已投產，早前只供應給醫護業界使用。但廠方在 FB 表示，因發現有人把 SOSo Mask 口罩放到網上非法轉售，遂立即停止之前的供應方式。

▲ SOSo Mask 口罩

▲ SOSomask 全線內置式殺菌，為口罩消毒。

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SOSo Mask 最新的業內供應和公開發售方式，將於星期一公布。如果大家都想購買 SOSo Mask 口罩的話，就要注意了。

▲ 公開發售方式將於星期一公布

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。