文具店都出自家口罩? 港牌 EAGLE 獨立裝三層口罩售 $170/50個

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。EAGLE 就推出自家品牌的口罩售賣。

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EAGLE 表示，在香港經營超過 50 年，一直專注文具生意，但疫情來勢洶洶，為滿足市場需求，及為抗疫出一分力，廠方便推出自家口罩。每盒 50 個的口罩售 $170.00 。

▲ 港牌 EAGLE 三層口罩

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口罩規格：

-成人三層醫用級別口罩

-每盒 50 個

-每個獨立膠袋包裝，更衛生更方便

-BFE 95%

-有CE認證

-中國製造

▲ 港牌 EAGLE 三層口罩採獨立裝設計

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▲ 口罩的證書

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。