  • 19°C
香港時間 : 2020329日 (日) 02:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

文具店都出自家口罩? 港牌 EAGLE 獨立裝三層口罩售 $170/50個

業界頭條 01:05 2020/03/29

分享：

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。EAGLE 就推出自家品牌的口罩售賣。  

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

EAGLE 表示，在香港經營超過 50 年，一直專注文具生意，但疫情來勢洶洶，為滿足市場需求，及為抗疫出一分力，廠方便推出自家口罩。每盒 50 個的口罩售 $170.00 。

港牌 EAGLE 三層口罩

【速購攻略】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

 口罩規格：

-成人三層醫用級別口罩
-每盒 50 個
-每個獨立膠袋包裝，更衛生更方便
-BFE 95%
-有CE認證
-中國製造

港牌 EAGLE 三層口罩採獨立裝設計

【速購攻略】連 SUZURAN VFE/BFE/PFE 99% 日本口罩 30 個! 日本城新口罩套裝售$168

口罩的證書

 訂購詳情和連結<<<<

【速購攻略】 HMVod 賣港牌 FAMILY MASK 口罩 $150/50個

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

美國口罩生產商 Medicom 發嚴正聲明 否認跟香港 JTK 口罩有關連!
2020/03/28
美國口罩生產商 Medicom 發嚴正聲明 否認跟香港 JTK 口罩有關連!
連 SUZURAN VFE/BFE/PFE 99% 日本口罩 30 個! 日本城新口罩套裝售$168
2020/03/28
連 SUZURAN VFE/BFE/PFE 99% 日本口罩 30 個! 日本城新口罩套裝售$168
HMVod 賣港牌 FAMILY MASK 口罩 $150/50個
2020/03/28
HMVod 賣港牌 FAMILY MASK 口罩 $150/50個
港產口罩廠未來世界! 自行生產熔噴布 4 月 2 日開始口罩訂購
2020/03/28
港產口罩廠未來世界! 自行生產熔噴布 4 月 2 日開始口罩訂購
疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

港產口罩廠未來世界! 自行生產熔噴布 4 月 2 日開始口罩訂購

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹