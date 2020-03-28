港產口罩廠未來世界! 自行生產熔噴布 4 月 2 日開始口罩訂購

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。不過近來新香港口罩廠愈來愈多，今次又有一間名叫未來世界的口罩廠。

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未來世界控股有限公司本物是上市公司 (上市編號00572.hk)，現在則加設口罩生產線。未來世界表示，早前已在新界租賃工業空間，作為口罩生產基地。租賃年期為兩年，廠房之租賃面積約為 11,850 平方呎。該廠會為廠房之無塵室申請相關認證。

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廠方已訂購十條一拖二平面口罩生產線，約於四月到香港，接著就會生產口罩。該廠亦將為所生產口罩申請相關認證，以確保所生產口罩將符合相關認證標準。此外，為保口罩生產提供數量及質量均有保證的原材料供應，廠方更已訂購熔噴生產線，自行生產熔噴不織布。

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廠方亦表示，在四月二號將會開始第一輪口罩預售，但暫時未有口罩規格、售價或開售詳情等資料，廠方如有更新會在 Facebook 專頁上發布。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。