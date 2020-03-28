HMVod 賣港牌 FAMILY MASK 口罩 $150/50個

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-三層保護結構，有效阻隔細菌、病毒及微粒

-採用醫用級防過敏無紡布

-取得國際級檢測機構SGS驗證

-歐盟標準：EN14683

-美國標準：ASTM F2100

-中國標準：YYT0969/2013

-尺寸 175mm x 95mm

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