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連 SUZURAN VFE/BFE/PFE 99% 日本口罩 30 個! 日本城新口罩套裝售$168 (不斷更新)

行內熱話 13:07 2020/03/31

分享：

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。日本城除記者之前發現的 $79.9 口罩套裝外(按此瀏覽)，部分分店亦有發售新的高防口罩套裝!這套套裝自星期六開始，已連續 4 天在香港不同分店開售。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

之前 $79.9 的口罩，套裝內的口罩防護力成疑，但早前網民發現在 FB 香港口罩市場及價格報料區！日本城快閃發售的口罩，就不同啦 ，當中包括 SUZURAN VFE/BFE/PFE 99% 日本高防口罩! 3 月30日更新: 又有網民發現日本城再有發售，在小西灣藍灣半島、上環、馬鞍山等分店有推出。

3 月31日更新:今日又有網友報料，不少日本城分店在今早和中午有此款口罩套裝賣，包括:北角、大埔廣場、屯門新都等分店。如果大家有興趣，可以去日本城睇睇好唔好彩見到此套裝開賣。

3 月30日網民成功購買的套裝

套裝包括:

【口罩購買】 日本口罩再現惠康貨架 ! 日製HOGY太鼓判高防口罩

-SUZURAN VFE/BFE/PFE 99% 日本口罩 30 個 (女士/中童裝)
-ISOPAS 酒精片 50 片
-Mitu 濕紙巾90片
-Mitu 濕紙巾10 片 x 3 包
-Chereskin 搓手液

售價為 $168 (每人限買一套)

連 SUZURAN VFE/BFE/PFE 99% 日本口罩 30 個! 日本城新口罩套裝售$168

【口罩購買】 卓悅又即時賣 FAMILY MASK 口罩

【口罩購買】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

 更新:有部分日本城分店有成人口罩裝發售。

由於今次日本城是快閃發售，未有指定時間和在那一間分店發售，各店返貨時間又不一，大家行開日本城就去收銀處望望，可能有收獲吧!

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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