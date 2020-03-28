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美國口罩生產商 Medicom 發嚴正聲明 否認跟香港 JTK 口罩有關連!

業界頭條 04:11 2020/03/28

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。但香港市場上口罩廠愈來愈多，銷售和宣傳方法亦惹起注意。美國著名口罩生產商 Medicom 就發出嚴正聲明，否認跟另一本地口罩商 JTK 有關連。

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 Medicom 發出的聲明，原文如下:

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「鑑於本公司近日收到不少有關一款名為 JTK 的口罩查詢，現於此作出回應及澄清。

- JTK 口罩並非本公司旗下之品牌
- 本公司並沒有與華發餐具供應有限公司合作及參與生產 JTK 口罩
- 本公司與廣東麥迪康醫療器械科技有限公司並無任何關連
- 如消費者對該產品或公司有任何懷疑，建議向海關或有關部門查詢

Medicom 麥迪康 謹啓」

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盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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