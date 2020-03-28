日本口罩再現惠康貨架 ! 日製HOGY太鼓判高防口罩售$32.9

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。記者早前曾報道，原來惠康和 Market Place 部分分店有日本製口罩發售 (詳情按此瀏覽)，但很快就被搶購一空。但昨夜又有網民分享，在惠康成功購得同一款口罩。

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網民在 FB 口罩資訊區中分享，成功在官塘惠康購得日本 HOGY 太鼓判口罩，售價同為 $32.9，沒有加價，每人只限買 2 包。此口罩為日本質造，尺寸為160x90mm，支援 99.9% PFE 過濾，每包有 3 片。

照上次網民分享在惠康成功購得的經驗，由於各分店到貨時間有別，估計有部分分店明天先到貨，有興趣的買家行開惠康可以留意一下。俾個貼士大家，口罩是放在收銀機旁，祝大家好運!

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▲ 惠康分店再有日本製口罩發售

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▲ 惠康分店再有日本製口罩發售

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。