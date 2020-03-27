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UNIQLO 母公司 捐 1000 萬個口罩予日本及海外地區

業界頭條 23:16 2020/03/27

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 新冠肺炎疫情持續，不少國家都面對醫療及防護物資都出現短缺，大大小小的公司亦想盡辦法幫忙。日前 UNIQLO 母公司 Fast Retailing 迅銷公司宣布，會捐 1000 萬個口罩予日本及海外地區的醫療機構。

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Fast Retailing 表示在中國採購了 1000 萬個口罩，其中 100 萬個會捐給日本政府，口罩主要用於醫療機構和護理機構。另外美國和意大利疫情嚴重，Fast Retailing 會由 3 月下旬起，透過 UNIQLO 當地辦事處，向每個國家捐贈 100 萬個口罩。這些口罩將通過米蘭市政府和紐約州政府，提供給當地醫療機構。

該公司又稱，自 1 月疫情爆發以來，一直有向世界各國給予支持，尤其是疫情嚴重的國家，包括損贈衣服及資金。

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撰文 : 何兆洋

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