Dyson 創辦人花 10 天研發人工呼吸器！將向國際捐贈 5,000 部

新冠肺炎疫情擴散全球。而大家喜愛的家電品牌 Dyson 亦出一分力，Dyson 創始人 James Dyson 在接獲英國首相 Boris Johnson 的救助電話後，就花 10 天研發出一部能幫助患者呼吸的人工呼吸器！

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這款名為 The CoVent 的全新呼吸機，由 Dyson 創始人 James Dyson 跟醫療技術和開發公司 TTP（The Technology Partnership）合作研發。當中運用了優化的 Dyson 數碼摩打，安全性極高。配合 Dyson 獨有的空氣淨化專業知識，The CoVent 能完全符合法規地大批量生產，並提供安全、高品質的空氣過濾功能。

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James Dyson 表示，呼吸機是能夠為無法進行自主吸呼的患者提供有效協助的機器，可惜全球呼吸機的供應量是嚴重不足。所以他們在極短的時間內，設計和生產這款新型的科技醫療產品，以滿足新冠肺炎患者的特殊臨床需求。

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現時，Dyson 將與英國藥品和醫療產品監管署及英國政府展開合作，並收到英國政府 10,000 台的初步訂單。James Dyson 補充，他們之後會向國際社會捐贈 5,000 台設備，其中 1,000 台預定捐贈給英國。他們亦同步尋找能夠在全球供應這款設備的方法，幫助人們從這種可怕的病毒感染中康復。

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