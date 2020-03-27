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【小心假貨】淘寶假「Bitoway」口罩流入本港！小心代購販賣「山寨」口罩

行內熱話 23:04 2020/03/27

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新冠肺炎持續，大家對口罩的需要亦同樣持續。不少港人偏愛日本製造的口罩，於是有不法商就製作了聲稱日本製或是日本品牌的「山寨」口罩。有網民發現，近日不少網店都同時代購一款同樣聲稱是日本品牌中國生產的「Bitoway」口罩，著大家要小心！

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 網民「口罩柯南」分別在 Facebook 專頁「口罩資訊區」以及「口罩真假分辨區 by 口罩柯南」出帖，指出近日見到「Bitoway」口罩十分火熱。「Bitoway」口罩聲稱已通過中國和日本雙重質檢，包裝盒上有清楚標明 BFE、PFE及 VFE 均為大於或等於 99%，所以代購帖文一出就引來不少網民留言瘋搶。樓主其後發現淘寶有大量同款口罩，根據淘寶及安徽省食品藥品檢驗研究院的紀錄追查，發現此款口罩並未獲得批號。所以，淘寶上的「Bitoway」口罩有機會是尚未通過質量檢測的假口罩。

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 樓主繼續研究，發現淘寶「Bitoway」口罩包裝盒上印有的公司資料、地址、電話，跟正版包裝盒上的資料根本不符。更甚者，樓主在網絡上並不能搜尋到任何有關此商品條碼的資料。所以，樓主認為淘寶上的「Bitoway」口罩質量存疑，亦懷疑有網店翻售淘寶「山寨」口罩扮成是日本代購。

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 雖然如此，有網民則留言表示淘寶「Bitoway」口罩質量能接受。他聲稱曾用水、火測試口罩，結果滿意。表示：「如果係假，間廠都好用心去做。」實際上，隔著屏幕根本無法分辨口罩真假，更無法保證口罩是否淘寶「山寨貨」。對此有疑慮的話，真的要考慮清楚才網購口罩呢！

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 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 梁綺文

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