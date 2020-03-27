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K Kwong 教路 8 招分辨真假口罩！認住「熔噴不織布」3 大特徵

行內熱話 22:57 2020/03/27

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新冠肺炎疫情爆發，戴口罩亦成為日常。現在，市面口罩的供應較上月穩定，選擇亦多，但依舊無法避免假口罩充斥市面的情況。所以，「化學博士」K Kwong 鄺士山就分享 8 大招式，教大家如何分辨真假口罩！ 

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雖然很多人都會用火燒、倒水的方法來測試口罩性能，但 K Kwong 就表示有保留，因為最為準確是檢查中層的「熔噴不織布」。現在就從最簡單開始，逐步介紹到最困難但最有用的測試方法吧：

1. 留意包裝盒資訊
雖然很多口罩包裝盒都寫日文，但如果沒有「製造廠商」的名字、產地、地址等資料，就未必真的是日本製口罩。另外，就算盒上列明「BFE, PFE, VFE > 95%」規格也不能盡信。

2. 目視有否透底
K Kwong 表示，如果能穿過口罩見到後面內容，如此透底一定流。

3. 火燒並不可行
K Kwong 表明，火燒並不是一個測試方法。

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4. 做噴水測試
不少人喜歡用水做測試。K Kwong 就建議用水壺向口罩噴水，正常口罩以噴霧噴一般不會穿，以水柱射則多數會穿。

5. 鐳射筆能否射穿
鐳射筆（Laser pointer）也可列入測試範圍。K Kwong 指出如射得穿口罩必定為假，但他強調射不穿亦未必為真。

6. 「熔噴不織布」容易帶靜電
大家可嘗試用手慢慢將口罩中層的聚丙烯（PP）熔噴布撕開。K Kwong 指出，若是真口罩，撕爛所需力度會比撕開口罩最外一層稍低（即較易撕開）。大家亦可留意，真「熔噴不織布」的絲狀物料極幼，所以容易帶有靜電，被手指吸起，而碎片亦相當「黏手」。

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7. 真「熔噴不織布」不透光
正常來說「熔噴不織布」是不透光的。但 K Kwong 指出，近日有不法商在「古惑貨」中層加入碳酸鈣增加重量及遮光度，大家經驗不夠未必能分辨其真偽。

8. 光照是否出現小孔
真「熔噴不織布」以光照不應出現小孔。如果大家照到有 1 至 4 個小孔，K Kwong 認為這應該屬於「次貨」。 

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 梁綺文

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