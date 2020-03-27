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維特健靈正式投產! 目標產量 100 萬個 納米抗菌 3D 口罩型格登場

業界頭條 21:04 2020/03/27

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。香港藥廠維特健靈 Vita Green 早在 2 月宣布，將設廠生產口罩，廠方在 Facebook 上終公布新消息。

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維特健靈表示，自宣布短期製造口罩，該廠已在世界各地購買口罩物料，由日本、韓國，找到歐洲。購買口罩機時，又被加價一倍。同時又多次改良口罩，提高質素。廠方宣布，現已全力製造口罩！首批目標是 100 萬個口罩！首批 20 萬個口罩，廠方會捐贈畀前線醫護人員同高危嘅長期病患者等。

維特健靈製造的是納米抗菌口罩，採用類似日本 3D 口罩的立體剪裁，感覺型格。但廠方尚未公布口罩的過濾規格、發售時間和售價等資料，詳情要 4 月才公布。

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維特健靈的 Nano 口罩

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維特健靈已購買口罩原料。

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維特健靈的生產廠房

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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