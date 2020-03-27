【疫市營商】林鄭新控疫措施下食客減半？蓮香樓：晚市停惟有靠同事業主同心抗疫

新冠肺炎肆虐，特首宣布新一輪控疫措施，包括食堂客人需要減半，每枱最多只可坐 4 人，對飲食界衝擊極大；部分食肆又停開晚市。對酒樓影響極大，上環地標蓮香樓於近日重開，東主坦言是次肺炎疫情需靠同事及業主同心出力，共渡時艱。

蓮香樓於今天 3 月頭重開，暫時不設晚市，面對政府新一輪措施，蓮香樓第四代傳人顏漢杉說：「明天夥計都要執一下枱。現時好多茶客都是一張枱坐 1、2 客人，但如果相距 1.5 米的話，相信影響會再加大，客人數量會再減少。不過非常時期，都要配合政府防疫措施了。希望盡快回復正常，大家有餐安樂茶飯。」

蓮香樓去年由員工接手並改名蓮香茶室，當時亦曾停辦晚市；惟後來重啟晚市後，晚市生意額跌近 5 成，可見停晚市必有後遺症。

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會否擔心「案件重演」？顏漢杉說：「蓮香樓晚市在往日佔全日營業額 4 成，但現時新冠肺炎疫情嚴峻下亦都無辦法。本身中環晚市已較靜，疫情下更加無客。蘭桂坊現在又『出哂名』，停晚市也是無辦法。」

顏漢杉又指，茶市生意較往時少 4 成，情況嚴峻，幸好夥計和業主願意幫忙，雖然輸，亦輸得不太多。他嘆道：「17 年前 SARS 時酒樓都不用蝕，但現在２真的要蝕。今年年頭夥計頂不住，我跟業主溝通。業主其實希望我們做下去，我本身都打算政府重建這條街後回來開業。談完後，業主給足夠支援，他願意 2 月免租，又給租金優惠，所以我們就決定重開蓮香樓了。現時蓮香樓的新租約是 1 年制的短租，半年生約半年死約，現在先做半年，看看甚麼環境吧。」

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