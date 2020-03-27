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【疫市營商】政府抗疫新措施娛樂場所休業兩周 Party Room東主：早已無生意捅多兩刀無感覺

業界頭條 19:52 2020/03/27

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政府公布新一輪抗疫措施，包括關閉公眾娛樂場所，如電子遊戲機中心，健身室﹑兒童遊樂場、Party Room 等，讓東主雪上加霜，更直言：「在死屍上面插多兩刀！」

位於觀塘區的派對房間（Party Room）Loft 95 ，裝修精緻，業績一直不俗，惜受新冠肺炎疫情影響，生意暴跌，創辦人 Carl Lee 表示： 「近來生意基本上就是 0 了。新措施出爐下說要必須關閉，其實分別都不大。本身都接近要執笠。」

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KidsKiss Kingdom 親子主題餐廳聯合創辦人危柏熹表示，受新冠肺炎疫情影響，今年 1 月 29 日即過年後餐廳就一直休業，期間向員工發放 2/3 薪金，到 3 月 1 日餐廳為維持基本開支決定再開業，並只開放餐飲區並關閉兒童遊玩區，惜生意額跌近 9 成，現正著力經營外賣盼幫補營業額。

對於政府表示要求食檯之間要相隔 1.5 米距離，每枱最多只可坐 4 人。危柏熹指開業時已將入座座位由 120 人改為 60 人，又由於餐廳關閉了兒童遊玩區，餐飲區位置相應加大，現時每張枱距離已多於 1.5 米，所以新政策對他無甚麼影響，說：「相對於移動桌椅這些小問題，我更擔心這些措施會在心理上影響到巿民，讓他們更害怕外出吃飯。」

【相關文章】林鄭月娥7大抗疫新招FAQ 零售娛樂場所經營勢大受影響

開業時就已將枱隔得非常遠。

那麼，業界希望政府推出甚麼措施呢？危柏熹認為政府補貼肯定是直接又有效，但實際上沒可能有這麼多補貼，他希望政府能在源頭抗疫上做得更好，不要再倒過來折騰商戶。

【相關文章】【疫市營商】西九龍中心人跡罕至生意難做？美甲店東主：「生意升近兩成」

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撰文 : 陳文政

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