新冠肺炎疫情持續，今日（27 日）本港就新增 65 宗確診個案，創單日新高。特區政府今日公布多項新招抗疫，行政長官林鄭月娥表示會因應公共衛生，以衛生署「發出指示」方式執行。措施包括限制食肆人數、每檯只可有 4 位、禁止 4 人以上公眾聚會等。以下列出特區政府的抗疫新措施。

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1）禁止 4 人以上公眾聚會

依據「預防疾病條例」，由 3 月 29 日（星期日）凌晨起開始，禁止 4 人以上的公眾人群聚集，為期 2 星期。部分「聚集」可獲豁免，例如：公司上班的群眾聚集、法院辦公聚集，以及紅白二事等群眾聚集。

2）限制食肆招待人數

由明日（3 月 28 日）起，餐廳只能招待一半人數食客。

3）餐桌距離及人數均有限制

由明日（3 月 28 日）起，餐桌之間距離 1.5 米，而每檯客人數限制至 4 人。

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4）進入食肆需戴口罩

規定進入食肆需佩載口罩、探測體溫，以及需提供潔手液。林鄭補充，食客進食完畢，在座位上傾談時，也要隨即戴回口罩。

5）關閉娛樂場所

由 3 月 28 日下午 6 時起，關閉娛樂場所，包括：電子遊戲機中心、浴室、健身室﹑戲院﹑遊樂場所、派對房間等。

6）「禁酒令」取消

早前所建議的「禁酒令」，由於業界反對而取消。

７) 所有以上措施暫定為期 14 日。

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Photo：Michael OConnell-Davidson