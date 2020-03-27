  • 25°C
香港時間 : 2020327日 (五) 19:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附銷售點資料】Ex-ProShield 口罩大貨抵港 將送到全港 41 間藥房

行內熱話 19:40 2020/03/27

分享：

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。森川實業表示，新一批 Ex-ProShield 口罩系列正運送到各大藥房。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

森川實業表示，三款 Ex-ProShield 口罩系列，包括成人50個裝、成人30個裝和中童30個裝已抵港，並已正送運至各大藥房。森川實業亦提供銷售點，方便市民選購。廠方指因運輸需時，口罩將送到各銷售點。售價則各藥房而有別，詳情向藥房查詢。

【速購攻略】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

Ex-ProShield口罩銷售點

九龍
旺角區
旺角道 名創
水渠道 恒誠

觀塘區
協和街 大來
麗港城 啓源
順利邨 回春堂
順利邨 德安
利安商場（順利） 順悦

藍田
啟田邨 啓源

將軍澳
厚德邨 厚德
連理街 嘉華
黃大仙區
啟德花園 仁泰

九龍城區
衙前圍道 潮州
啟朗苑 啟德
啟晴邨 嘉福

何文田區
鴻福

深水埗
桂林街 富華

【速購攻略】MASKSAVER 可重用口罩套裝售 $45! 一套可用足 30 日

新界
天水圍
天耀邨 天瑞

大埔
運頭塘邨 兆安
大埔超級城 漢興
廣福邨 仁泰

沙田
博康邨 乾豐
大圍 金城門
大圍 富明
火炭 天達
石門 聯誠

上水
彩園邨 友信

元朗
大棠路 錦業

荃灣
川龍街 南洋
曹公坊 仁安
青衣邨 富城
川龍街 創興
川龍街 嘉城

葵涌
安蔭邨 都盛
石蔭路 陳萬昌

港島
北角
馬寶道 永寧
堡壘街 1+1店
電器道 仁德
天后 仁和

銅鑼灣
駱克道 源泰

西環
堅尼地城 富豐

南區
鴨脷洲 福興

 【速購攻略】 HK Medical Mask 開賣口罩 $150盒/50個

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個
今日
優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個
日本城開售日本口罩套裝! 連消毒搓手液消毒紙巾售$79.9
今日
日本城開售日本口罩套裝! 連消毒搓手液消毒紙巾售$79.9
HKTVmall 最快下周開售口罩! 料售 $2 一個 Made in HK 口罩消息 FAQ
今日
HKTVmall 最快下周開售口罩! 料售 $2 一個 Made in HK 口罩消息 FAQ
【附發售分店資料】莎莎即時發售 Perfetta 成人口罩 50個裝
今日
【附發售分店資料】莎莎即時發售 Perfetta 成人口罩 50個裝
疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【附發售分店資料】莎莎即時發售 Perfetta 成人口罩 50個裝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹