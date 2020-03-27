【附銷售點資料】Ex-ProShield 口罩大貨抵港 將送到全港 41 間藥房

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。森川實業表示，新一批 Ex-ProShield 口罩系列正運送到各大藥房。

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森川實業表示，三款 Ex-ProShield 口罩系列，包括成人50個裝、成人30個裝和中童30個裝已抵港，並已正送運至各大藥房。森川實業亦提供銷售點，方便市民選購。廠方指因運輸需時，口罩將送到各銷售點。售價則各藥房而有別，詳情向藥房查詢。

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Ex-ProShield口罩銷售點

九龍

旺角區

旺角道 名創

水渠道 恒誠

觀塘區

協和街 大來

麗港城 啓源

順利邨 回春堂

順利邨 德安

利安商場（順利） 順悦

藍田

啟田邨 啓源

將軍澳

厚德邨 厚德

連理街 嘉華

黃大仙區

啟德花園 仁泰

九龍城區

衙前圍道 潮州

啟朗苑 啟德

啟晴邨 嘉福

何文田區

鴻福

深水埗

桂林街 富華

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新界

天水圍

天耀邨 天瑞

大埔

運頭塘邨 兆安

大埔超級城 漢興

廣福邨 仁泰

沙田

博康邨 乾豐

大圍 金城門

大圍 富明

火炭 天達

石門 聯誠

上水

彩園邨 友信

元朗

大棠路 錦業

荃灣

川龍街 南洋

曹公坊 仁安

青衣邨 富城

川龍街 創興

川龍街 嘉城

葵涌

安蔭邨 都盛

石蔭路 陳萬昌

港島

北角

馬寶道 永寧

堡壘街 1+1店

電器道 仁德

天后 仁和

銅鑼灣

駱克道 源泰

西環

堅尼地城 富豐

南區

鴨脷洲 福興

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