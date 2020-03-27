智能配件品牌 Nomad 改為生產口罩 醫護人員優先購買

說起智能配件品牌 Nomad，可能大家想到是推出一系列高質皮革 iPhone 保護套、Apple Watch 錶帶的廠商，但來到現時新冠肺炎疫情席捲全球之時，Nomad 亦決定改為生產口罩，並讓醫護人員、前線急救員及主要企業優先購買。

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智能配件品牌 Nomad 現將生產 iPhone 保護套的廠房改為生產口罩，雖然品牌沒提產量為何，但就提到口罩為 3 層外科口罩的款式，依據美國 FDA 標準而設計。當中雖經於台灣進行的規格測試證實，BFE 細菌過濾效率是大於 98%，但現階段仍等待 FDA 審批 。因此品牌建議使用此口罩的話，應在少與人們接觸的環境下佩戴。

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現時 Nomad 官網已提供口罩訂購連結，讓醫護人員、前線急救員及主要企業優先購買，每個售價為 US$0.375（約 HK$3），不過購買時就需要附上有相片的工作證明，以便品牌識別身份及處理訂單。不過品牌在銷售口罩上有點特別，就是當中會在收到訂單後的 2 至 3 日後於香港倉庫發貨，但國家選項則沒有香港這個 option。

▲ 現時 Nomad 官網已提供口罩訂購連結

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