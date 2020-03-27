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【全球抗疫】Nike 宣布生產面罩 按醫護要求製作個人防護裝備

業界頭條 17:35 2020/03/27

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 為防範新冠肺炎疫情，不少品牌暫且放下原有產品生產計劃，而改為生產防疫用品或醫療物品，早前時尚界就有 Balenciaga 、Gucci、LV 及 Saint Laurent 分別改產口罩或搓手液，今回運動界代表之一的 Nike，亦宣布為醫護生產面罩等個人防護裝備。

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Nike CEO John Donahoe 早前在電話會議上宣布生產面罩等個人防護裝備，而當中會按俄勒岡健康與科學大學 OHSU 團隊、專業醫護及衛生人員的要求下製作，務求讓醫護人員能有足夠防疫物資使用。此外，John Donahoe 也提在現時疫情下，像 Nike 這樣的公司是需要多出一分力，而品牌一直以來都專注與 OHSU 團隊合作，致力為在俄勒岡州工作的醫護同工給予支援。至於過後 OHSU 團隊也發聲明感謝 Nike 團隊的努力，並會生產面罩等個人防護裝備等事進利密切磋商，以確保醫療保健專業人員的安全和福祉為重。

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有關 Nike 及 OHSU 之間的連繫，當然不只如此。此前 John Donahoe 妻子聯向現職及曾任 Nike 管理層的朋友向 OHSU 捐出 US$700 萬（約 HK$5,400 萬），助以對抗疫情。而較早前 Nike 也推出過為醫護人員而設的運動鞋，並將產品所有利潤捐予 Doernbecher 兒童醫院（OHSU Doernbecher Children's Hospital）。

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撰文 : 蘇家華

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