新冠肺炎疫情衝擊全球各行各業，知名運動品牌亦不例外。Nike 有多間實體門市因疫情而需要停業，但品牌仍靠自家運動 app（流動應用程式）吸引用戶，繼而轉化成消費者，而品牌的全球數碼業務比去年同期增長 36%。

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改進消費者體驗

Nike 之所以在新冠肺炎疫情下的業務仍有增長，相信是跟其公司早年推行的策略有關。該公司早在 2017 年已把創新力、進入市場的速度，以及跟消費者的直接聯繫（direct connections）提升，因此品牌集中發展消費者體驗。面對肺炎疫情，不少市民減少外出，而 Nike 便把目光放到數碼平台上。

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▲ 透過使用Nike的應用程式，再轉化成電商客戶，購買公司的產品。

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由健身App變成忠實客戶

Nike 早前宣布，將免費提供訂閱版的 Nike Training Club，且會在社交媒體提供有關運動、營養方面的建議，打造出沉浸式的品牌體驗，融入人們的生活。

Nike 執行長（CEO） John Donahoe 早前表示，截至今季度末，公司 app 的每周活躍用戶比較上季增加 80%，其中中國內地消費者在應用程式的參與度高，再轉化成電子商貿客戶，購買公司的產品。

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《福布斯》分析，Nike 的應用程式加強了購物體驗，例如經常使用健身 App 的用戶，會提供專屬的會員折扣，或是免費體驗個人課程等。消費者透過 Nike App 等不斷往線上移動，加上網站提供專屬優惠，從而帶動電貿業務，因此品牌在中國的數碼業務增長 3 成，而在全球則增長 36%。

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