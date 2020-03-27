長江生命科技引入病毒測試試劑盒 將優先向港供應

香港新冠肺炎確診個案每日上升，雖然大多為境外輸入個案，但由於港府的強制居家隔離措施未能完全實行，導致不少人都擔心香港或會有社區爆發的危機。李嘉誠旗下的長江生命科技則宣布，鑒於香港現時的新冠肺炎疫情嚴峻，所以與新加坡科技研究院「A*Star」簽下協議，讓長江生命科技可在香港及全球銷售新冠肺炎病毒測試試劑盒（Test kit），並指香港目前的情況，擴大新冠病毒檢測範圍是無可避免的，所以測試試劑盒將優先供應給香港。

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長江生命科技所引入的試劑盒是由 A*Star 及陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital）共同研發，並已獲得新加坡衛生科學局（Health Sciences Authority）之臨時認證。試劑盒是以 CoV-2 冠狀病毒（SARS-CoV-2） 逆轉錄聚合酶鏈式反應（RT-PCR）進行病毒測試。

長江生命科技副總裁及營運總監余英才表示，引入試劑盒到香港可以響應香港政府欲擴大新冠病毒測試範圍的措施，並且會優先向港府提供試劑盒。

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購買口罩需留意風險，尤其是網購要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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