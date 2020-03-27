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【疫市營商】Home Office・網上學習帶旺電腦翻新機市場

商管策略 22:44 2020/03/27

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新冠肺炎肆虐，在家工作（home office）成趨勢，雖然食肆叫苦連天，但對電腦業來說反而是機遇，有主售電腦翻新機的公司更在逆市下跑出，甚至擴充營業。

百川科技電腦創辦人謝偉雄說：「可能有人會對翻新機有誤會，會覺得是回收的廢棄電腦，換壞零件後再賣出去，但我們的做法是另一回事，我們專翻新 Lenovo 、HP 、Dell 等品牌的電腦，貨源會是在美國、加拿大原廠回收二手的商用電腦。」

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謝偉雄。

謝偉雄解釋，不少大公司會大量買電腦，但部分電腦擺在公司數年入仍未曾用過，百川科技便專門回收這些「新機」，每個月甚至可從大企業回收 30,000 部電腦。謝偉雄指翻新機非常環保，地球會因此少了很多電子垃圾。

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翻新機其實近乎全新，性機比非常好。

提供翻新認證及保養

經過正規翻新品質檢測，包括軟件測試機械硬碟或 SSD 固態硬碟、火牛、顯示屏的實際使用量及狀態，每部翻新機都近乎全新。謝偉雄說：「每個零件必須通過 26 項品質測試。主機板亦會使用壓縮空氣清除塵埃，鍵盤和觸控板亦達到新機的標準，最後安裝正版《Windows 10》，除了帶有微軟「認證翻新機」（Certified Refurbished）的標誌外，我們還有 1 年保養。」

翻新機雖然是 3 、 4 年的規格，但已足夠日常使用。若與市面同規價一手機比，售價只有其 1/3，最便宜 2,000 元左右就有交易，性價比極高。

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翻新機價格較一手機低很多。

疫情關係市場對電腦需求大增

過往百川科技每月賣 100 部翻新機，現時即使無落廣告宣傳，每個月仍可賣出近 500 部翻新電腦。謝偉雄分析：「小朋友要網上學習，家長要 home office，多部電腦怎也方便些，最少毋須爭用，更有公司甚至乾脆多買數部機給員工。低價位電腦對老闆來說不算太吃力，基層家庭又能負擔得起。」

百川科技正以加盟型式擴張規模，今年3月中，百川科技第一間加盟店進駐西九龍中心。為推廣業務，百川科技的加盟費設定得非常低，謝偉雄笑言預計數年內亦不會賺錢，說：「低加盟費的設定是希望所有加盟者都能同心發展環保事業，精明的消費者們在滿足到需求的同時，亦可為保護地球境出一分力。」

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撰文 : 陳文政

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