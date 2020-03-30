【疫市營商】水貨客絕跡・業主拒減租 上水藥妝店：還是要靠內地客

新冠肺炎肆虐，各行各業受到影響，而藥房林立的上水生意亦大受影響。有藥妝店負責人指，現時沒有內地客到上水購物，間接令店舖生意大減，更坦言靠內地客才有生意。

內地客大減 店鋪索性關門

被形容為「水貨街」的上水新康街一帶，以往街上會有不少「拖喼客」在路邊執拾貨品，但隨著新冠肺炎疫情爆發，加上政府限制非港人入境，此情景已不再，不少藥房和藥妝店已經關門。

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▲ 內地客大減，不少藥房、藥妝店已經關門。

生意大跌 業主不肯減租

在「水貨街」經營藥妝店的曾先生表示，自新冠肺炎疫情爆發後，內地客亦隨之減少，店鋪生意額大減 8 成，加上業主仍未有減租，藥妝店經營困難。他又指，現時每日只有幾宗生意，「做埋都唔夠交租，真係靠內地客先有生意」。曾先生只希望疫情可盡快過去，有遊客來港才能挽救生意。

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▲ 街上人流疏落

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