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【疫市營商】連鎖食肆相繼暫停晚市 餐廳東主：生意已夠差暫無意跟隨

業界頭條 12:54 2020/03/27

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新冠肺炎肆虐，市民減少外出用膳，餐飲業生意大受影響。近日有不少連鎖食肆暫停晚市堂食，僅提供外賣服務。有餐廳東主指，疫情下生意大跌，如再暫停晚市可能會令餐廳結業，因此無意跟隨連鎖食肆的做法。

快餐連鎖集團暫停晚市堂食

稻香集團今日在社交網站表示，為大家健康安全，旗下稻香、稻香超級漁港、稻香茶居等食肆，由明日起至下月 10 日，營業時間至下午 4 時，晚市服務暫停，並即日起不接待正接受強制檢疫人士。大家樂集團即日晚上 6 時 30 分起晚市暫停堂食，只提供外賣服務，旗下食肆包括：Oliver's Super Sandwiches、大家樂、一粥麵、米線陣。

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稻香集團在Facebook專頁表示，明日起將會暫停晚市

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小店無意跟隨連鎖食肆做法 晚市仍有食客光顧

連鎖食肆相繼暫停晚市服務，有在屋邨商場經營餐廳的東主表示，暫時無意暫停晚市，現時餐廳晚市仍有食客光顧，加上有不少顧客買外賣。他坦言，現時大多數是靠外賣維持生意，若暫停晚市會令餐廳生意受到打擊，甚至有結業的風險。

滙商舖基金創辦人李根興指，食肆暫停晚市當然會影響食肆經營，而現時食肆面對「三大刀」，分別是禁酒令、限制營業時間及封城的風險。他續指，連鎖食肆暫停晚市堂食可以有帶頭作用，自律暫停堂食總好過等政府停。

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Photo：Wing1990hk

撰文 : 廖淑瑩

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