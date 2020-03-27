HKTVmall 最快下周開售口罩! 料售 $2 一個 Made in HK 口罩消息 FAQ

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。HKTVmall 早前已宣布生產口罩， 行政總裁王維基早前在業績發布會上，向大眾透露更多細節。

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王維基親自帶上 HKTVmall 試產的口罩，向大眾透露更多 HKTVmall 口罩售賣細節。王維基又表示建立口罩廠只為市民健康，不是賺錢!

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HKTVMall 口罩 FAQ

Q1：HKTVmall 口罩預計售價為多少？

A1：王維基表示，每個 HKTVmall 口罩的材料成本僅 $1 ，相信公司只會以約 $2 一個出售，不會暴利。

Q2：HKTVmall 口罩何時預售？

A2：王維基指出，從 26 日 起計，相信一至兩星期後就可預售。

Q3：預計每日口罩產量有多少？

A3：預計可達 10 萬個。

Q4：HKTVmall 的口罩，會達到哪些安全標準？

A4：公司已提交口罩作認證測試，期望取得 ASTM Level 2 認證。

Q5：HKTVmall 首階段會生產多少口罩？

A5：HKTVmall 已前期投入約 250 萬港元作口罩生產和相關工作。廠方現時已購入的原材，相信可以生產 1,000 萬個口罩。

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購買口罩需留意風險，尤其是網購要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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