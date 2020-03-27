受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。記者發現日本城門市近來有開售日本口罩套裝!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

這套抗疫套裝跟市面常見的套裝類似，也是連消毒搓手液、消毒紙巾和口罩。它連日本 menika 口罩 8 個裝、Mitu 濕紙巾 90 片和 NaxoS 消毒酒精搓手液，售價為 $79.9。

【相關內容】PublicCareU.K 成人口罩售 $130 盒起

▲ 日本城開售日本口罩套裝! 連消毒搓手液消毒紙巾售$79.9

店方提供的產品說明如下:

1. Menika 成人口罩 8 個裝 - 三層不織布口罩，根據包裝上說明，預防感冒及防花粉。

2. Mitu 濕紙巾90片- 根據新加坡政府National Environment Agency 冠狀病毒研究報告，Mitu 濕紙巾含有Benzalkonium chloride (0.05%) 活性成份，有效對抗冠狀病毒

3. NaxoS 消毒酒精搓手液 80ml

▲ 日本 menika 口罩 8 個裝

【相關內容】Dr. Mask 打造口罩社會企業 口罩訂購售價為 $120盒/50個 5 月發貨



但注意 Menika 成人口罩沒有說明是 VFE/BFE/PFE 那個級數，所以買家需考慮因應自身實際需要去購買。此外，日本城有時會更換套裝的內容，所以大家購買時可留意清楚產品是否適合自己使用才購買啦!

【速購攻略】MASKSAVER 可重用口罩套裝售 $45! 一套可用足 30 日

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】