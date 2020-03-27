  • 22°C
香港時間 : 2020327日 (五) 04:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

日本城開售日本口罩套裝! 連消毒搓手液消毒紙巾售$79.9

行內熱話 03:47 2020/03/27

分享：

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。記者發現日本城門市近來有開售日本口罩套裝!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

這套抗疫套裝跟市面常見的套裝類似，也是連消毒搓手液、消毒紙巾和口罩。它連日本 menika 口罩 8 個裝、Mitu 濕紙巾 90 片和 NaxoS 消毒酒精搓手液，售價為 $79.9。

【相關內容】PublicCareU.K 成人口罩售 $130 盒起

日本城開售日本口罩套裝! 連消毒搓手液消毒紙巾售$79.9

店方提供的產品說明如下:

1. Menika 成人口罩 8 個裝 - 三層不織布口罩，根據包裝上說明，預防感冒及防花粉。
2. Mitu 濕紙巾90片- 根據新加坡政府National Environment Agency 冠狀病毒研究報告，Mitu 濕紙巾含有Benzalkonium chloride (0.05%) 活性成份，有效對抗冠狀病毒
3. NaxoS 消毒酒精搓手液 80ml

日本 menika 口罩 8 個裝

【相關內容】Dr. Mask 打造口罩社會企業 口罩訂購售價為 $120盒/50個 5 月發貨

但注意 Menika 成人口罩沒有說明是 VFE/BFE/PFE 那個級數，所以買家需考慮因應自身實際需要去購買。此外，日本城有時會更換套裝的內容，所以大家購買時可留意清楚產品是否適合自己使用才購買啦!

【速購攻略】MASKSAVER 可重用口罩套裝售 $45! 一套可用足 30 日

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

MASKSAVER 可重用口罩平售 $36 起 已連 60 個濾芯 由 STEM 啟發製作過程大公開
2020/03/26
MASKSAVER 可重用口罩平售 $36 起 已連 60 個濾芯 由 STEM 啟發製作過程大公開
【港產口罩】CareHK 四月初賣 200 萬個口罩! 實惠門市都有得賣!
2020/03/26
【港產口罩】CareHK 四月初賣 200 萬個口罩! 實惠門市都有得賣!
【港產口罩】HK Medical Mask 今日開賣口罩 $150盒/50個
今日
【港產口罩】HK Medical Mask 今日開賣口罩 $150盒/50個
優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個
今日
優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個
疫情 口罩 日本 日本城 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹