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【港產口罩】HK Medical Mask 今日開賣$150盒/50個口罩 訂購流程大公開 (附教學影片)

行內熱話 00:52 2020/03/27

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。早前 HK Medical Mask 香港醫療口罩在 FB 表示，今日開賣口罩，所以這裡就為大家講解訂購詳情!記熟購買流程，增加輸入速度和減少入錯資料機會，買口罩就可快人一步!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

HK Medical Mask  是新的香港口罩廠，剛宣布於今日 (3月27日) 早上 10 時正，開賣預售口罩。但注意預售網址在 10 時才在官方 Facebook 公布，到時大家要注意分布的網址。訂購流程如下

【速購攻略】MASKSAVER 可重用口罩套裝售 $45! 一套可用足 30 日

【相關內容】Dr. Mask 打造口罩社會企業 口罩訂購售價為 $120盒/50個 5 月發貨

口罩訂購流程

1.進入廠方訂購網址（早上10點或之前會公布）


2.選擇商品, 加入購物車
3.去購物車結帳


4.選擇送貨及付款方式，然後前往結帳
5.填寫顧客名稱，電子郵箱及電話號碼（*重要，如填錯可能收不到貨）


6.如選擇「辦公室、住宅地址直送」，需要填寫收貨地址
7.勾選同意網站條款及政策 （*可以不用成為我們會員，自行選擇）
8.進行付款 - PayPal / 信用卡付款


9.購買成功後，之前填寫的電郵將收到關於訂單的郵件

【預先準備】
1.預先選定收貨方式
2.正確收件人名字、電郵和電話 
3.可用的信用卡

至於 HK Medical Mask 口罩售價、規格和送貨等等詳情按此瀏覽

【速購攻略】PublicCareU.K 成人口罩售 $130 盒起

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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