【港產口罩】HK Medical Mask 今日開賣$150盒/50個口罩 訂購流程大公開 (附教學影片)

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。早前 HK Medical Mask 香港醫療口罩在 FB 表示，今日開賣口罩，所以這裡就為大家講解訂購詳情!記熟購買流程，增加輸入速度和減少入錯資料機會，買口罩就可快人一步!

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HK Medical Mask 是新的香港口罩廠，剛宣布於今日 (3月27日) 早上 10 時正，開賣預售口罩。 但注意預售網址在 10 時才在官方 Facebook 公布，到時大家要注意分布的網址。訂購流程如下

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口罩訂購流程



1.進入廠方訂購網址（早上10點或之前會公布）



2.選擇商品, 加入購物車

3.去購物車結帳



4.選擇送貨及付款方式，然後前往結帳

5.填寫顧客名稱，電子郵箱及電話號碼（*重要，如填錯可能收不到貨）



6.如選擇「辦公室、住宅地址直送」，需要填寫收貨地址

7.勾選同意網站條款及政策 （*可以不用成為我們會員，自行選擇）

8.進行付款 - PayPal / 信用卡付款



9.購買成功後，之前填寫的電郵將收到關於訂單的郵件

【預先準備】

1.預先選定收貨方式

2.正確收件人名字、電郵和電話

3.可用的信用卡

至於 HK Medical Mask 口罩售價、規格和送貨等等詳情按此瀏覽。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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