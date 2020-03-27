【港產口罩】HK Medical Mask 今日開賣口罩 $150盒/50個

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【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。HK Medical Mask 香港醫療口罩在 FB 表示，今日開賣口罩!
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HK Medical Mask 是新的香港口罩廠，剛宣布於今日 (3月27日) 早上 10 時正，開賣預售口罩。但注意預售網址在 10 時才在官方 Facebook 公布，到時大家要注意分布的網址。
發售口罩資料
規格: ASTM F2100 Level 1
廠方採購的濾材符合ASTM F2100 Level 1的規格，有信心產品會通過檢測
(*如發貨前的產品檢測未能達至ASTM F2100 Level 1等級，將不會發貨，並安排退款)
大小: 175x95mm（其他size稍後推出）
顏色: 白色（其他顏色稍後推出）
包裝: 50片(非獨立包裝) 或 40片(全獨立包裝)/盒
(香港無塵車間內製造)
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【價格】
Earloop Face Mask 50片(非獨立包裝) - $150
Earloop Face Mask 40片(全獨立包裝) - $150
(每人每款產品限訂購4盒，多買的數量將不會發貨及退款)
【出貨時間】
於4月內投產，待檢測後完成後開始出貨
出貨時間為 4 月底至 5 月（如5月31日或之前未能出貨，可選擇退款)
【取貨安排】
1.沙田/大埔區自取（具體地址還在討論中，會接近其中一個港鐵站）
2.順豐站、智能櫃、服務中心取件
3.OK、7-11便利店取件（經順豐）
4.辦公室、住宅地址直送（經順豐）
*自取不需付運費，其他取貨方式將收取30元起的運費
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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟