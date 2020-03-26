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【港產口罩】CareHK 四月初賣 200 萬個口罩! 實惠門市都有得賣!

行內熱話 21:46 2020/03/26

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。早前 SME 記者曾介紹，CareHK 匯愛口罩的規格和生產詳情 (按此瀏覽詳情) ，今日廠方公布更多口罩發售詳情。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

CareHK 匯愛口罩表示，將跟 Pricerite 實惠合作推售，先在 4 月初透過網站公開銷售 200 萬個口罩，其中 20 萬個口罩將放在實惠門市發售，每個售價約 $1.95。首批發售將有成人及兒童口罩。

廠方現時廠房的 3 條生產線已進入作最後調校階段，其餘 2 條生產線也將於 4 月投產。廠方的口罩已送往認證，相信可取得 ASTM LEVEL 1 標準。暫時未有開賣確實日期，開賣詳情可留意 CareHK 和實惠的公有。

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購買口罩需留意風險，尤其是網購要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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