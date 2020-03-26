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HKTVmall 口罩 1 至 2 星期後發售! 王維基:口罩料賣 $2 個 期望獲 ASTM Level 2 認證

行內熱話 18:40 2020/03/26

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。HKTVmall 早前已宣布生產口罩，今日行政總裁王維基在業績發布會上，向大眾透露更多細節。

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王維基親自帶上 HKTVmall 試產的口罩，向大眾透露更多 HKTVmall 口罩售賣細節。他表示，每個口罩材料成本僅 $1，相信公司只會以約每個 $2 出售，不會暴利。他更指料一至兩星期後就可預售，預計每日口罩產量可達 10萬個。HKTVmall 現已提交口罩作認證測試，期望取得 ASTM Level 2 認證。

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HKTVmall 已前期投入約 250 萬港元作口罩生產和相關工作。廠方現時已購入的原材，相信可以滿足生產 1,000 萬個口罩。

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購買口罩需留意風險，尤其是網購要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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撰文 : 張文啟

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