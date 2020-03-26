樂善堂藥房賣美國 Medicom 幼童/中童口罩套裝 連20個口罩售$100

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。樂善堂社區藥房在 FB 表示，即將接受訂購 Medicom 幼童/中童口罩套裝。

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樂善堂社區藥房表示，將開賣 Medicom 幼童/中童口罩 (其中一款) x 20個 + 酒精紙巾 x 100張，張，只售 $100/套。注意此套裝只限有小朋友的家庭訂購，買家需要在指定時段到登記網址登記購買，店方會隨機抽籤出 120 個名額。

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產品介紹：

Medicom 幼童口罩 (6歲以下)

-BFE/ PFE ≥ 95%

-12.5cm X 8.5cm

-獨立包裝 (EXP: 11/2022)

Medicom 中童口罩 (6歲+)

-符合美國標準 ASTM F2100 (Level 1)，BFE/PFE ≥ 95%

-14.5cm X 8.9cm

-獨立包裝 (EXP: 11/2022)

-75% 酒精紙巾 - 14cm x 16cm

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網上登記時段：

日期：27/03/2020 (星期五)

時間：12:00nn – 02:00pm

登記表格將於27/03/2020當日12:00nn 於樂善堂社區藥房 Facebook 專頁公布。

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購買口罩需留意風險，尤其是網購要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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