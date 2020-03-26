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【指定分店】卓悅即時賣 FAMILY MASK 口罩 $188盒/50個

行內熱話 16:44 2020/03/26

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。卓悅快閃限購愛的家FAMILY MASK口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

 卓悅在 FB 表示，即時快閃限購愛的家FAMILY MASK口罩，售 $188盒/50個(每人限買一盒)。

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發售口罩規格:

-BFE / PFE > 99%
-三層保護結構，有效阻隔細菌、病毒及微粒
-採用醫用級防過敏無紡布
-取得國際級檢測機構SGS驗證
-歐盟標準：EN14683
-美國標準：ASTM F2100
-中國標準：YYT0969/2013
-尺寸 175mm x 95mm

【其他內容】 屈臣氏日本口罩大貨到!? 各分店快閃發售 三次元口罩$28包/5個

發售卓悅分店 : 奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

【速購攻略】DON DON DONKI 驚安殿堂天天賣平日本高質口罩 網民半夜直擊教你購買

購買口罩需留意風險，尤其是網購要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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