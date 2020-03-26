【業界有情】酒店預訂平台贈40000口罩 App網上登記領取

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口罩派發流程：
成為會員方法﹕
(1) 下載 hober 後，在右下角點選 「More / 更多」；
(2) 再按下「Register / 註冊」；
(3) 然後用 Facebook 登入或註冊
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Photo：Hober Facebook
撰文 : 廖淑瑩