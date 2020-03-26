【業界有情】酒店預訂平台贈40000口罩 App網上登記領取

有酒店預訂平台將送出免費口罩！Hober 在 Facebook專頁稱會把 4 萬個成人口罩全數送出予其會員，名額共 4,000，每包 10 個，有意領取人士需下載 Hober App 並登記成為會員， Hober 將以抽獎方式送出口罩。

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口罩派發流程：

於 31/3 晚上 11:59pm 前，下載 Hober app 並成功登記為會員 (現有會員自動計算在內，毋須重複登記)

Hober 將於會員資料庫中，隨機抽出 4,000 名會員, 並於 1/4 及 2/4 兩日以電郵通知

通知電郵中, 會列明提取口罩的地點及日期(將於尖沙咀區領取)

成為會員方法﹕

(1) 下載 hober 後，在右下角點選 「More / 更多」；

(2) 再按下「Register / 註冊」；

(3) 然後用 Facebook 登入或註冊

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▲ Hober在Facebook上的貼文

店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

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Photo：Hober Facebook