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【業界有情】酒店預訂平台贈40000口罩 App網上登記領取

業界頭條 17:55 2020/03/26

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有酒店預訂平台將送出免費口罩！Hober 在 Facebook專頁稱會把 4 萬個成人口罩全數送出予其會員，名額共 4,000，每包 10 個，有意領取人士需下載 Hober App 並登記成為會員， Hober 將以抽獎方式送出口罩。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

口罩派發流程：

  • 於 31/3 晚上 11:59pm 前，下載 Hober app 並成功登記為會員 (現有會員自動計算在內，毋須重複登記)
  • Hober 將於會員資料庫中，隨機抽出 4,000 名會員, 並於 1/4  及 2/4  兩日以電郵通知
  • 通知電郵中, 會列明提取口罩的地點及日期(將於尖沙咀區領取)

成為會員方法﹕

(1) 下載 hober 後，在右下角點選 「More / 更多」；
(2) 再按下「Register / 註冊」；
(3) 然後用 Facebook 登入或註冊

【相關文章】日本 Saraya 教授兩招分辨假口罩方法 歡迎市民提供懷疑個案

Hober在Facebook上的貼文

店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】香港醫療口罩有新進展！ 已購得 ASTM 口罩原料

【相關文章】HKTVmall 口罩印 Made in HK- 口罩機裝嵌完成試產中 口罩即將開售

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Hober Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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