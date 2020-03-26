【附直購網址】MASKSAVER 可重用口罩套裝售 $45! 一套可用足 30 日

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。MASKSAVER 表示，現已接受預訂可重用口罩。

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MASKSAVER 在 FB 表示， 由即日起，接受市民預訂可重用口罩。此口罩使用食品級環保物料製造，每天使用消毒噴霧或清洗即可。口罩中層設有左右 2 片濾芯，廠方採用歐盟標準 EN-149 及 FFP2/3 級（即是過濾微粒達 94-99% 或以上）濾芯，每天使用後，只要更換左右 2 片即可。

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現時一套 MASKSAVER 可重用口罩售 $45 (學校訂購價可低至 $36)，已連 60 片濾芯，即足夠使用 30 日，十分經濟!

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(到貨日期：分別是4月中/尾 - 5月頭，視乎供應商出貨日期及購買者落單先後次序)

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購買口罩需留意風險，尤其是網購要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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