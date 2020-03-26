【附分店地址】華潤堂即賣防疫套裝! 附 iimono 成人口罩50個裝 售 $130

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。CRCare 華潤堂剛表示，即時開賣日本口罩抗疫必備套裝。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

3月26日限定套裝 $130 (價值$215.8)

-iimono成人口罩50個裝1盒，價值$80

-私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升2支，價值$99.8

-CIF家居清潔濕紙巾30片1件，價值$36

【速購攻略】CareHK 匯愛口罩開賣詳情一文睇盡 口罩每盒平賣 $98.5/50個!



注意 Green Card 會員限定購買，買家需出示會員咭可每人限購1套，優惠只限今天，數量有限，售完即止。



華潤堂指定分店發售: https://bit.ly/2UeqKjG

【其他內容】 屈臣氏日本口罩大貨到!? 各分店快閃發售 三次元口罩$28包/5個

【速購攻略】DON DON DONKI 驚安殿堂天天賣平日本高質口罩 網民半夜直擊教你購買

購買口罩需留意風險，尤其是網購要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】