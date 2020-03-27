  • 24°C
香港時間 : 2020327日 (五) 22:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【東京奧運】奧運延期問題浮現 周邊產品生產商繼續接單

商管策略 11:28 2020/03/27

分享：

東京奧運會延期至 2021 年夏天舉行已成定局。延期衍生出各種問題，例如印有「TOKYO 2020」的周邊商品會否因延期而不能賣出？雖然生產商擔心產品滯銷，但在目前情況下仍然繼續生產東奧的同邊產品。

東奧延期，生產周邊商品的廠家現時有不少擔憂，例如印有「TOKYO 2020」字樣的商品及商標是否需要重新設計，以及周邊商品可能滯銷。現時在東京奧運會官方店舖出售的商品，幾乎所有官方及授權生產的奧運商品，由奧運旗幟、水杯到純金紀念幣等，上面都印有「TOKYO 2020」的商標。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

網站仍出售印有「TOKYO 2020」的商品

生產商只能繼續生產 採用本地企業振興地方經濟

生產商對於東奧延期心情也很複雜。 《朝日新聞》報道，在東京的奧運授權生產商負責人安堵指，當聽到沿用「TOKYO 2020」的消息時，他們鬆了一口氣。過去幾個星期，這些授權生產商的話題都是東京奧運會會否延期，但廠商甚麼也不能做，只能繼續生產周邊商品訂單。

【相關文章】Airbnb 贊助東京奧運 真幫到生意兼增運動員收入？

奧運會旗幟的授權生產方是1937年成立的東京製旗株式會社

東京奧運會周邊商品的授權生產、銷售大多都是日本本地的公司負責，當中不乏日本知名企業，例如奧運會旗幟的授權生產方是 1937 年成立的東京製旗株式會社、毛巾類產品授權是 1966 年創業的名古屋丸真株式會社。這麼做可以振興日本地方經濟、為本土企業創造收入好處，而與本土企業合作除了能增加企業的訂單，同時可透過國際盛事將日本特色商品展示給全球。

【相關文章】出國睇波旅行團料半年無生意 趁淡季增值拓新藍海

【相關文章】疫情料快受控出境旅遊復甦？本港旅行社：不敢預計未來市況

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：TOKYO 2020 OFFICAL ONLINE SHOP、Ftaaffe、何志衡

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】東京奧運或延期民宿生意急跌 中國投資者撤出日本市場
2020/03/13
【疫市營商】東京奧運或延期民宿生意急跌 中國投資者撤出日本市場
【東京奧運】「簡約創新」史上最慳奧運會：場館無冷氣．運動員睡紙板床
2020/01/14
【東京奧運】「簡約創新」史上最慳奧運會：場館無冷氣．運動員睡紙板床
疫情 市場拓展 武漢肺炎 新冠肺炎 日本 奧運會

上一篇文章

【疫市營商】實體門市關閉無有怕！Nike 靠自家App 疫市銷售額有增無減

下一篇文章

【疫市營商】禁酒令來臨 手工啤廠推保冷瓶外賣回家救營業額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹