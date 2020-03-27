【東京奧運】奧運延期問題浮現 周邊產品生產商仍繼續接單

東京奧運會延期至 2021 年夏天舉行已成定局。延期衍生出各種問題，例如印有「TOKYO 2020」的周邊商品會否因延期而不能賣出？雖然生產商擔心產品滯銷，但在目前情況下仍然繼續生產東奧的同邊產品。

東奧延期，生產周邊商品的廠家現時有不少擔憂，例如印有「TOKYO 2020」字樣的商品及商標是否需要重新設計，以及周邊商品可能滯銷。現時在東京奧運會官方店舖出售的商品 ，幾乎所有官方及授權生產的奧運商品，由奧運旗幟、水杯到純金紀念幣等，上面都印有 「TOKYO 2020」 的商標。

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▲ 網站仍出售印有「TOKYO 2020」的商品

生產商只能繼續生產 採用本地企業振興地方經濟

生產商對於東奧延期心情也很複雜。 《朝日新聞》報道，在 東京的 奧運 授權生產商負責人安堵指，當聽到沿用 「TOKYO 2020」的 消息時，他們鬆了一口氣。 過去幾個星期，這些授權生產商的話題都是 東京奧運會會否延期，但廠商甚麼 也不能做，只能繼續生產周邊商品訂單。

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▲ 奧運會旗幟的授權生產方是1937年成立的東京製旗株式會社

東京奧運會周邊商品的授權生產、銷售大多都是日本本地的公司負責，當中不乏日本知名企業，例如奧運會旗幟的授權生產方是 1937 年成立的東京製旗株式會社、毛巾類產品授權是 1966 年創業的名古屋丸真株式會社。 這麼做可以振興日本地方經濟、為本土企業創造收入好處，而 與本土企業合作除了能增加企業的訂單，同時可透過國際盛事將日本特色商品展示給全球。

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Photo：TOKYO 2020 OFFICAL ONLINE SHOP、Ftaaffe