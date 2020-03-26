【內附藥房名單】PublicCareU.K 成人口罩售 $130 盒起

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。PubliccareU.K 口罩就公布更多的銷售點。

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PubliccareU.K 口罩在 Facebook 專頁表示，為方便市民購買，口罩銷售點將擴至全港 21 間銷售藥房(詳見下文)。

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據口罩盒上資料，口罩為 3 層設計，PFE 達 99%，口罩產地則為中國。每盒口罩有 30 片，售價則視不同藥房而定。例如在福港中西大藥行，就售 $130。

此外，PubliccareU.K 除推出成人口罩外，更計劃推出小童口罩，以應市場需要。

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PubliccareU.K 口罩銷售點

利東中西葯行 鴨脷洲利東邨利東商場 一期 106室

天星藥房 香港仔大道177-179號地下B舖

誠德大藥房有限公司 香港仔成都道26號添喜大廈地下7號舖

信義大藥房有限公司 香港仔湖北街24號地下

英華西藥房 鴨脷州鴨脷洲大街78號A舖

僑豐西藥房有限公司 鴨脷洲海怡廣場西翼1樓111號舖

有成藥行 鴨脷州鴨脷洲邨利滿樓3號舖

僑豐中西藥行 太古城太茂路1號 燕宮閣平台404號舖

宜安大藥房 北角春秧街55-71號宜安大廈

G/F

健安大藥房, 北角春秧街73號

福港中西大藥行 西灣河成安街18號地下G02A舖

金星西藥房有限公司 筲箕灣道232號

天力藥房 筲箕灣東大街118-124號地下C3 - C5舖

潮興大藥房 筲箕灣筲箕灣道166號地下

天力藥房有限公司 筲箕灣東大街118-124號C1舖

亨宜中西藥行有限公司 香港 筲箕灣 愛禮街2號愛蝶灣地下46號舖

福港中西大藥行 筲箕灣愛東商場一樓A,B舖

福港中西大藥行 柴灣興華街興華廣場G07D

福港中西大藥行 柴灣環翠邨環翠商場117-118號舖

仁安大藥房 沙田大圍大圍道50號 地下

東城藥業公司 紅磡必嘉街 103號地鋪

永興大藥房 九龍佐敦道35號廟街236號韶興大廈地下B1舖

福港中西大藥行 荃灣河背街64號地舖

購買口罩需留意風險，尤其是網購要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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