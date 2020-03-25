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MASKSAVER 可重用口罩平售 $36 起 已連 60 個濾芯 由 STEM 啟發製作過程大公開

業界頭條 22:05 2020/03/25

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藉 STEM 教育的目標，是利用科學方法解決生活中的難題；而近日本港面對的最大難題，必然是在疫情下，口罩嚴重短缺。擁有 STEM 教學經驗的幾位老師，早前便利用 STEM 知識及學校 STEM 實驗室設備，設計方法，能簡易製作可供防疫的口罩。方法即將以「Saving The Mask」的活動公開外，更有廠商願意投資大量生產，數碼港、智慧城市聯盟、學友社等不同機構亦全力支援，以低至 $36 的低價推出可重用口罩 MASKSAVER，共同解決全球口罩荒。  

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作為「Saving The Mask」( MASKSAVER) 活動發起人，EGG Technologies 的李偉康（Alex）表示，活動初心是希望藉 STEM 知識教授學生疫情，例如︰製作 micro:bit 探熱器、3D 打印或紙摺口罩、拍攝防疫短片……  及後，參與其中的幾位老師，發現可利用 3D 打印製作口罩模具，再以吸塑機印製雙層口罩，並加入過濾層，不單製作過程簡單，在學校 STEM 實驗室也可完成，製成品的防疫效果也足夠供學生日常使用。

不過更重要是，這款以吸塑方式製作的口罩，原材料是可降解的 PETG 透明塑膠料，只需更換過濾層便可多次重用，有效節省口罩以至原材料，亦即是「Saving The Mask」的主旨︰節省口罩的浪費。

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雙層式口罩 學生設計原型

此吸塑方式製作的口罩分作三個部分：內層、外層及夾層的過濾膜，而用戶只須更換過濾膜，即可實現多次重用。Alex 指出過濾膜僅需醫護口罩的十分一，便可達到相同效果，因此便可節省製作材料。他更表示，若因原材料緊張至未能訂購，用戶亦可以將醫護口罩剪細代替。

此外，口罩除了由 EGG Technologies 的老師們構思外，原型原來更是中學生 STEM 作品，是由現就讀中五的李晉顥同學（Angelo）設計。Angelo 指口罩的設計，最重點是鼻樑部分，因為人類鼻樑有高有低，設計時必須較為寬鬆以迎合較多人使用。

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動手製作吸塑方式口罩

吸塑方式口罩的製作方式很簡單，只須校內 STEM 實驗室備有 3D 打印機及吸塑機即可完成製作。雖然現時，吸塑機還未是多數學校 STEM 實驗室的配備，惟初級型號價格不算太貴，學校添置、或自行製作也不會構成太大問題。

另一方面，擁有多年包裝設計經驗，Many Thinks Dev. 的袁思明（Anthony）經過 Alex 的介紹後，認為吸塑方法只須稍加改善，即可以實現大量生產，於是將原來只適用於學校 STEM 實驗室的製作過程，改良為工廠生產模式，並找來國內廠家大量生產。Anthony 估計，單單只須一組機器，每日即可生產高達二萬套口罩。另一參與的商家 IoT Solution 的梁偉健（Kenny），亦協調為吸塑方法生產的口罩，在國內取得「中國 GB 2626（2006）」的認證，證明口罩符合多次重用的規格。

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公開製作方法 冀擴口罩生產

除取得中國國家認證外，Alex 亦有為吸塑方法取得全球專利權。不過 Kenny 則指，申請專利權旨在保障科學研發，口罩的設計圖仍是會公開，以供其他人下載修改使用，主因是活動目的是解決口罩短缺問題，而愈多人參與製作，則愈能擴大口罩數量。

惟 Kenny 也明確指出，若有企業希望透過吸塑方法生產口罩，將需簽署承諾，日後每生產一個口罩，將捐出相等約港幣 0.2 元的金額予當地醫護機構，以支援抗疫工作。Anthony 也補充，是次生產的口罩也非為牟利，是希望推廣吸塑方法，令學校明白到只須透過校內已有的 STEM 設備，簡單便可製作口罩。

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多方支援 共抗疫情

「Saving The Mask」的理念是希望一般人或學生使用吸塑方法製作的口罩，將較高防護的醫護口罩留給醫護人員使用，因此除學界商界以外，亦需要多方面的合作。現時，數碼港及智慧城市聯盟便在政府層面為活動提供支援，而多年來服務學生的學友社則會將方法在學界全力推推廣，並將安排學校工作坊，教導學生吸塑方法製作口罩的流程。Kenny 更表示，現時也有不少商界機構對活動表達支持意向，共同對抗新冠肺炎疫情。

 設計師袁思明表示，此可重用口罩是針對 PM0.3 微細顆粒而設計，能隔絕 94%以上PM0.3 的顆粒，目前正在申請GB 2626-2006認證，預計產量 1 日可生產 2 萬套。首批可重用口罩套裝包含一個口罩，以及 60 個濾芯，可以足夠學童一個月使用 。

廠方表示， MASKSAVER 口罩的預售價 $45 連濾芯，之後發售的建議零售價為 $68。學生優惠價則 $36，預計 4 月底推出市面。MASKSAVER 日後的正式發售詳情，請留意本網報道。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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