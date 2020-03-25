【附直購連結】 港牌 35Plus BFE99% 外科口罩 平均$194.5一盒/50個

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。網店 35Plus 就售賣自家推出的口罩。

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網店 35Plus 是由上市公司駿高營運。該店早前己售賣自家推出的 35Plus 一次性耳掛式 BFE>99% 外科三層成人口罩 (50片/盒)，2 盒售價為 $396，購買享 $30 現金回贈，即平均 $183 一盒，但很快就售罄。

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今次店方再返貨，售價是2 盒售價為 $389，不過沒有回贈。用戶可以選擇自取，或加錢送貨。

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35Plus口罩規格:

-符合GB 15979-2002，YY 0469 現行強制性國家/行業標準

-細菌過濾效率BFE>99%

-三層防護有效阻擋飛沫、灰塵、花粉與塵蟎

-不含玻璃纖維

▲ 港牌 35Plus BFE99% 外科口罩

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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