【疫市營商】大家樂暫停晚市堂食僅供外賣 茶餐廳指疫情令堂食比例急跌

快餐集團大家樂集團宣布，鑑於新冠肺炎疫情嚴竣，旗下 Oliver's Super Sandwiches、大家樂、一粥麵、米線陣分店，今個星期五（3 月 27 日）晚上 6 時 30 分起晚市暫停堂食，僅提供外賣服務。有關措施暫定至 4 月 9 日為止，而意粉屋等非快餐類則未受影響。香港必勝客 (Pizza Hut）及美心集團回覆傳媒查詢時表示，未有暫停晚市或堂食等措施。

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集團又稱，大家樂快餐及一粥麵將於下午 5 時提早供應晚市外賣，並加強跟網上外賣速遞台合作提供優惠，加強服務。

▲ 新冠肺炎疫情令外賣服務乘時而興。

對於連鎖快餐集團暫停堂食僅提供外賣服務，有茶餐廳稱規模有別不會跟隨，但承認外賣自取生意比重的確增加，但送外賣則減少，可能連送外賣員工和顧客自己也怕「中招」；整體來說生意的確差了，尤其晚市，午市則尚能維持。

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