【疫市營商】求職活動轉網上反應更熱烈？科創公司：趁機儲備人才待市況好轉反擊

新冠肺炎肆虐，人人都避免到人多地方，工作上不少公司已 home office ，但原來大型求職活動可以在網上進行。香港科技園年度「香港科學園網上職業博覽 2020」直至本月 31 日在網上舉行，其首席科技總監戴紹龍表示，科學園的職業博覽一向是以實體方式進行，今年移師網上反可增加更多互動元素，加上 24 小時開放，又接受海外人士報名，預計受眾更廣。

參展公司之一的網上送貨服務 Lalamove，其人力資源副總裁余浩然稱，雖然科學園職業博覽因新冠肺炎要搬到網上舉行，但反應出奇的好，可能現在本地市場人才充裕，無論人數或質素極佳，，活動開始後 3 小時便錄得破萬點擊率。他解釋：「求職者並非看一眼就走，平均瀏覽的時間近 7 分鐘，可見他們確是真心求職的。數據上完全達到我們的預期，希望未來數天會有更好成續。」

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▲ 戴紹龍(左)、余浩然(右)。

余浩然認為，近期市況差對 Lalamove 當然有影響，但現在反而是儲備人才的好時期，始終疫情始終會完結，公司需要長遠規劃準備市況好轉時「反擊」。現在看似是逆市請人，但為了公司長遠發展是必須的。

至於「香港科學園網上職業博覽」參與情況，科學園發言人表示，活動首天（25 日）的 8 小時內共收到 2,000 份履歷表，1,000 人參加網上研討會，共 45 個國家及地區人士瀏覧工作及參與是次活動。

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▲ 「數碼港虛擬招聘博覽 2020」下周舉辦。

事實上，亦不是只得科技園把招聘會移師網上。數碼港（Cyberport）下周（4 月 3 日至 4 日）舉辦「數碼港虛擬招聘博覽 2020」，逾 120 間智能生活、金融科技（FinTech）和數碼娛樂等行業的大型企業及初創參與招聘，共提供超過 700 個職位空缺，逆市打破往年紀錄；參與招聘會的包括：Gogovan、WeLab、以及眾安等知名初創公司。

逆市請人因放眼未來

戴紹龍表示，雖然近期市道唱淡，但不少公司仍求賢若渴，尤其創科公司需要中高層人員，因他們發展到某個規模便特別需要這方面人才，可是中高層人員不僅要有技術又要有經驗，這種類人才甚至是需要搶的。

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