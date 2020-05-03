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【疫市營商】只釀Lager破行規 港產手工啤：創業應發揮匠人精神

商管策略 11:21 2020/05/03

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手工啤酒熱潮開始在香港興起，通常手工啤都會採用各式各樣新奇配方，但有港產手工啤品牌獨沽一味，只釀製工業啤酒最常見的配方「Lager」，決定此釀酒方針創業者，更擁有香港難得一見的釀酒師專業資格。

啤酒配方約分成 120 種，大體上可分為 Lager 和 Ale，超市裏售賣的平價啤酒都是「工業啤酒」，大都是較清淡的 Pale Lager，酒廠已有成熟的大批量釀造方式，這些方式都是圍繞著 Lager 。

精釀的手工啤酒為了吸引眼球，大多品牌在初試啼聲時往往採用有別於 Lager 的 Ale 配方，例如 Ale 系的 「Pale Ale」、「Porter」、「IPA」等等 ，望以與別不同的味道打開市場；H.K. Lovecraft 卻反其道而行，只釀 Lager。

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H.K. Lovecraft 創辦人林浩熙（Perry）。

H.K. Lovecraft 創辦人林浩熙（Perry）表示，創業的念頭在 8 年前美國留學時就已經開始。他說：「美國一直都盛行手工啤，部分餐廳更會自釀啤酒，那時我第一次飲到手工啤，才發覺啤酒原來可以這麼與別不同，大開眼界。」

林浩熙坦言，不少人對手工啤酒持保守，甚至是恐懼的態度，又或會覺得手工啤酒和工業啤酒不會有太大分別而不去嘗試。他說：「這種恐懼某程度上是由工業啤酒帶來的。試問有哪個人第一次飲啤酒是真的覺得好飲的？尤其凍啤酒變溫後根本無法入口，對啤酒自然沒好印象，便一直覺得啤酒是難飲了，然後也不飲啤酒。這種情況真的很可惜，啤酒的世界很廣闊，甚至部分啤酒在常溫時才最好喝。」

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林浩熙後來決定創業並誓要打破這種恐懼，既然要經營公司，他便覺得定要擁有相關技術，故先後到美國及德國修讀釀酒課程，並獲得香港絕無僅有的專業釀酒師資格。他笑言：「如果要比喻的話， 我終於由食評家變成受國際認可的廚師了。」

林浩熙回港後創立 H.K. Lovecraft，品牌名字是向美國驚慄奇幻小說大師 H.P. Lovecraft 致敬，這位小說大師擅長描寫未知恐懼，著名的《克蘇魯的呼喚》就是出自他手。他表示採用這個名字，除了因為是 Lovecraft 小說的 fan 之外，更因為這位作家筆下的「恐懼」對應其創業理念：「當時我接觸到他的小說，可以說是改變了我的世界，衝破了我的封閉思想。我希望我的酒都能做到同樣的事。」

直到 2018 年 6 月，H.K. Lovecraft 的第一支酒終於面世。

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手工啤酒在材料方面往往比工業啤酒來得又足料又高級。

只做 Lager 的手工啤酒廠

林浩熙指出，雖然 Lager 在市場上壓倒性多人做，但千變萬化的 Lager 尚有大量潛力可發掘，反而推廣上最大的困難是消費者習慣了大廠思維，難以接受新事物，會覺得「啤酒就應該是這個味道」、「啤酒就應該賣這個價錢」，而一些肯接受新事物的人聽到我們做的是 Lager 亦可能卻步。他說：「不敢去試、害怕未知的味道、害怕味道和工業啤酒一樣等等……這些就是『恐懼』。面對這些恐懼，我們就要更加做好品質。啤酒的市場是很大的，我們借力打力地做一支更好的  Lager ，他們一旦嘗試，我們就能夠用味道說服他們，讓他們體會到工業啤和手工啤的分別。」

林浩熙並非空口說白話，在德國學習釀酒的 Perry 去年帶著 H.K. Lovecraft 的數款啤酒回到德國柏林，參加 Berlin International Beer Competition 並獲得 3 個獎項，Hong Kong Brewery of the Year 2019、Vienna Lager 口味奪銅獎、Rauchbier 口味獲金獎，連德國人都大讚他的酒有濃厚德國風味。

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HK Lovecraft 的廠房致敬了 H.P. Lovecraft 小說裏的經典南極場景。

林浩熙說：「不少人都喜歡喝進口酒，但酒經過長時間的運輸，很多酒的味道都不及在原產地時那麼好。那麼香港是否也能造出本地生產的酒呢？如果 H.K. Lovecraft 能做好本地生產、運輸鏈、品質控制種種環節的話，作為本地行業一樣可以出產到有本地特色又受本地人支持的啤酒的」

H.K. Lovecraft 現時有 6 種不同口味的 Lager ，有口味偏清爽的，亦有口味多變化、富層次感，適合不同口味的人在不同天氣飲用，而當中最為特別的飲法可數 Bierstachel 。林浩熙解釋：「這是德國的傳統飲法，在德國有些室外工作的工匠在冬天時想飲啤酒，又嫌啤酒太凍，便想到用加熱了的鐵棒放進啤酒，看看會否更易入口，想不到令酒的糖分焦糖化，啤酒帶上了獨特風味。」

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林浩熙笑言，這種飲法有噱頭之餘亦確實令啤酒變得美味，為客人帶來與別不同的享受，H.K. Lovecraft 有款酒 Doppelbock 就特別適合這種飲法。他指這款酒的酒精濃度較高，代表當中用了較多麥芽，而含糖量高便更易做到焦糖味，說：「我們經常說的『啤酒有麥味』，便是啤酒裏的酵母吃不完酒內的糖，麥芽中殘留的糖份會令酒帶上麥味，當加熱到近 600 度的鐵棒放入啤酒內，便會令糖分焦糖化，啤酒會出現一層綿滑微溫的泡沫，底下的啤酒依然是冷的，飲起來更有層次。」

Doppelbock 的釀造時間足足需要半年，時間成本比工業啤酒只釀兩三星期高極多，為了將這套獨特的飲法帶給其他港人，林浩熙定製近 10 套相關加熱棒並送予合作酒吧教他們使用，他說：「推廣這款酒可說是由 H.K. Lovecraft 承擔絕大部分成本，但做生意未必一定以錢行先。我們希望透過不同嘗試，讓客人打破恐懼，嘗試我們的產品，一齊分享暢飲好啤酒的喜悅。」

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撰文 : 陳文政

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