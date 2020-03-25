Google・Facebook 網上廣告收入 受肺炎疫情影響下降

新冠肺炎疫情影響下，在家工作及上網人數增加，但 Google 及其他網上廣告公司卻指出，網上及數碼廣告的收入增長正在萎縮，因為企業營銷支出削減。分析指出，因為疫情蔓延全球，首當其衝受影響的幾個行業包括：網上旅行社、汽車製造商，酒店和零售都，這正正亦是 Google 及 Facebook 的主要收入來源。

數碼廣告顧問機構 G5 Futures 的創辦人 Rob Griffin 向外媒表示，相關廣告支出全面下調 30％ 至 50％ 。他更指，營運者會將預算削減 80％ 或 90％ ，部份甚至會停下來，因為他們的行業最受打擊。

報道又指，雖然數以百萬計的人正躲在家，花費更多時間在社交媒體，串流影片及其他網上服務。看以增加了數字廣告的商機，但銷售需求相對疲軟，價格受壓至不斷下降。此前， Facebook 已警告，積極抗疫的國家或地區，廣告業務正在放緩。

G5 Futures 補充，消息傳遞等網上服務使用率上升，但沒有讓廣告投放得益，早前， Twitter 亦表示使用量激增，但全球廣告業務受到影響，該公司亦下調銷售預測，並預計本季度將出現虧損。