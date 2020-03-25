  • 23°C
香港時間 : 2020325日 (三) 18:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Google・Facebook 網上廣告收入 受肺炎疫情影響下降

業界頭條 18:29 2020/03/25

分享：

新冠肺炎疫情影響下，在家工作及上網人數增加，但 Google 及其他網上廣告公司卻指出，網上及數碼廣告的收入增長正在萎縮，因為企業營銷支出削減。分析指出，因為疫情蔓延全球，首當其衝受影響的幾個行業包括：網上旅行社、汽車製造商，酒店和零售都，這正正亦是 Google 及 Facebook 的主要收入來源。

數碼廣告顧問機構 G5 Futures 的創辦人 Rob Griffin 向外媒表示，相關廣告支出全面下調 30％ 至 50％ 。他更指，營運者會將預算削減 80％ 或 90％ ，部份甚至會停下來，因為他們的行業最受打擊。

報道又指，雖然數以百萬計的人正躲在家，花費更多時間在社交媒體，串流影片及其他網上服務。看以增加了數字廣告的商機，但銷售需求相對疲軟，價格受壓至不斷下降。此前， Facebook 已警告，積極抗疫的國家或地區，廣告業務正在放緩。

G5 Futures 補充，消息傳遞等網上服務使用率上升，但沒有讓廣告投放得益，早前， Twitter 亦表示使用量激增，但全球廣告業務受到影響，該公司亦下調銷售預測，並預計本季度將出現虧損。

撰文 : 彭振濠

相關文章

快意 Fiat 母公司宣布設廠生產口罩 預計月產量 100 萬個
2020/03/24
快意 Fiat 母公司宣布設廠生產口罩 預計月產量 100 萬個
【麥麥送晚間免運費】香港麥當勞暫停堂食服務 2 星期 外賣如常麥麥送晚間免運費
2020/03/24
【麥麥送晚間免運費】香港麥當勞暫停堂食服務 2 星期 外賣如常麥麥送晚間免運費
【疫市營商】禁酒令下本地蒸餾酒廠打擊大 推網店免運費救市
今日
【疫市營商】禁酒令下本地蒸餾酒廠打擊大 推網店免運費救市
【業界有情】港產口罩廠愛的家 在新冠肺炎期間免費向保良局供應口罩!
今日
【業界有情】港產口罩廠愛的家 在新冠肺炎期間免費向保良局供應口罩!
疫情 廣告 廣告 Facebook Google 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【疫市營商】莎莎網站開售日本 UNICHARM 超立體口罩・防疫產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹