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【疫市營商】推優惠券・無酒精飲品 酒樓・明星食肆軟硬兼施抗疫市

商管策略 08:29 2020/03/26

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一場新冠肺炎，令飲食業受到嚴重打擊 ，即使名人開設的餐廳也不例外。食肆為了挽救生意絞盡腦汁推出各種優惠，如有明星食肆推出無酒精飲品，應對政府實施的「禁酒令」，亦有酒樓進出電子現金券及使用新科技消毒清潔，令食客放心光顧。

明星食店變陣應對「禁酒令」

政府「禁酒令」令售賣酒精飲品的餐廳也要變陣。歌手張敬軒在去年 9 月開設的高級餐廳 The Crown ，就將 3款招牌雞尾酒，改為不含酒精的 Mocktail，應對政府的「禁酒令」。至於同是張敬軒開設的仙后餐廳，早前亦推出全新午市套餐，售價比之前的午市套餐略低。

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藝人江若琳開設的貓酒店營業額大跌 7 成，單月損失 10 萬元。幸好獲得業主減租，店舖亦「出招」吸客，例如推出全單 8 折優惠，並會售賣貓的健康食品及周邊產品增加收入。

仙后餐廳早前推出全新午市套餐，售價比之前的午市套餐略低。

酒樓做好防疫措施及推優惠券

至於受新冠肺炎疫情打擊甚巨的中式酒樓更要諗計求生，如從防疫方面著手給予顧客光顧信心。富嘉閣採用由煤氣公司推出的納米光觸煤消毒劑，噴在酒樓的牆壁及椅子上。除了加強防疫措施，酒樓亦參加了煤氣公司的「好氣Fun」計劃，推出 50 元餐飲電子現金券，吸引食客光顧。

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Photo：The Crown、JUNON 仙后餐廳 Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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