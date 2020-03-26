【疫市營商】禁酒令來臨 手工啤廠推保冷瓶外賣回家救營業額

新冠肺炎肆虐，行政長官林鄭月娥日前宣布將透過修例發「禁酒令」，屆時全港 8,600 間有酒牌的食肆、酒吧、會社等均需停止售賣酒類飲品。有手工啤公司表示正研究推出保冷瓶並跟酒吧合作，盼在禁酒令下亦能外賣美酒挽救營業額。

HK Lovecraft 創辦人林浩熙（Perry）表示，公司近 9 成啤酒皆直接售予餐廳酒吧，零售佔比少，若禁酒令推出的話將打擊公司業務，他嘆息：「現時飲食業有足夠的代表去發聲， 但酒廠往往遭忽視， 其實我們亦受到嚴重影響，現在亦唯有自救。」

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▲ HK Lovecraft 創辦人林浩熙 (Perry)。

HK Lovecraft 暫時有兩個應對方案：

第一，推廣保冷瓶業務。林浩熙解釋：「保冷瓶是我們的周邊產品，在外國其實很流行帶著保冷瓶到酒廠買酒，我們亦有這項業務。禁酒令下香港或許都會流行這種新風氣。」

HK Lovecraft 的保冷瓶容量為 1.5L，約可裝 3 杯啤酒，即便不放入雪櫃亦能保持啤酒 6 至 8 小時低溫，HK Lovecraft 保冷瓶售 280 元，在酒廠補滿 1 次酒約需 150 元。Perry 指現時正與不同酒吧洽談合作事宜，屆時保冷瓶售價和酒價都會由酒吧決定。

雖然只是初步構思，但林浩熙認為可行，說：「不容許堂食，那便轉做外賣。當然，我們暫時未知道禁酒令的具體限制，都在等政府公布多點資料。但我們相信酒吧以保冷瓶做外賣客行得通。」

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第二，公司會投資更多資源在零售巿場，除了更著力經營網店外，公司會出產更多瓶裝啤酒代替生啤供應給餐廳、酒吧，他說：「為了保持品質，我們的瓶裝酒都是用不透光的黑色樽來防止啤酒變味，不過這些樽比普通樽貴數倍，零售時會比其他品牌貴一點，另外玻璃樽作為包裝質素並非最佳選擇，相對下鋁罐會有更高的質素及更穩定，本身我們計劃會在 6 月頭採購鋁罐啤酒入罐機，現時會將計劃提前到 5 月，爭取早點推出鋁罐包裝，打入零售市場。」

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