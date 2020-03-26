  • 26°C
香港時間 : 2020326日 (四) 16:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】禁酒令來臨 手工啤廠推保冷瓶外賣回家救營業額

商管策略 14:33 2020/03/26

分享：

新冠肺炎肆虐，行政長官林鄭月娥日前宣布將透過修例發「禁酒令」，屆時全港 8,600 間有酒牌的食肆、酒吧、會社等均需停止售賣酒類飲品。有手工啤公司表示正研究推出保冷瓶並跟酒吧合作，盼在禁酒令下亦能外賣美酒挽救營業額。

HK Lovecraft 創辦人林浩熙（Perry）表示，公司近 9 成啤酒皆直接售予餐廳酒吧，零售佔比少，若禁酒令推出的話將打擊公司業務，他嘆息：「現時飲食業有足夠的代表去發聲， 但酒廠往往遭忽視， 其實我們亦受到嚴重影響，現在亦唯有自救。」

【相關文章】【疫市營商】禁酒令下本地蒸餾酒廠打擊大 推網店免運費救市

HK Lovecraft 創辦人林浩熙 (Perry)。

HK Lovecraft 暫時有兩個應對方案：

第一，推廣保冷瓶業務。林浩熙解釋：「保冷瓶是我們的周邊產品，在外國其實很流行帶著保冷瓶到酒廠買酒，我們亦有這項業務。禁酒令下香港或許都會流行這種新風氣。」

HK Lovecraft 的保冷瓶容量為 1.5L，約可裝 3 杯啤酒，即便不放入雪櫃亦能保持啤酒 6 至 8 小時低溫，HK Lovecraft 保冷瓶售 280 元，在酒廠補滿 1 次酒約需 150 元。Perry 指現時正與不同酒吧洽談合作事宜，屆時保冷瓶售價和酒價都會由酒吧決定。

雖然只是初步構思，但林浩熙認為可行，說：「不容許堂食，那便轉做外賣。當然，我們暫時未知道禁酒令的具體限制，都在等政府公布多點資料。但我們相信酒吧以保冷瓶做外賣客行得通。」

【相關文章】【疫市營商】餐廳小店加強防疫增推廣 有策略淡市生意回升兩成

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

第二，公司會投資更多資源在零售巿場，除了更著力經營網店外，公司會出產更多瓶裝啤酒代替生啤供應給餐廳、酒吧，他說：「為了保持品質，我們的瓶裝酒都是用不透光的黑色樽來防止啤酒變味，不過這些樽比普通樽貴數倍，零售時會比其他品牌貴一點，另外玻璃樽作為包裝質素並非最佳選擇，相對下鋁罐會有更高的質素及更穩定，本身我們計劃會在 6 月頭採購鋁罐啤酒入罐機，現時會將計劃提前到 5 月，爭取早點推出鋁罐包裝，打入零售市場。」

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】疫情下生意大跌 小店轉型「疫情關懷商店」自救
2020/03/25
【疫市營商】疫情下生意大跌 小店轉型「疫情關懷商店」自救
【疫市營商】出國睇波旅行團料半年無生意 趁淡季增值拓新藍海
2020/03/25
【疫市營商】出國睇波旅行團料半年無生意 趁淡季增值拓新藍海
疫情 商業營銷 啤酒 外賣 酒吧 零售 餐廳 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【SME學堂】美國星巴克賣特色禮物卡 每年多賺400億元！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹