鄰住買 Neigbuy 6 點賣口罩! 日本N95四層口罩售 $14

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。鄰住買表示，今日 6 點開賣日本口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

鄰住買今日6 點開賣 ピエラス N95四層口罩，注意每人限購 4 個。店方指 $0 運費，也無最低消費。

【附訂購連結】Dr. Mask 口罩訂購售價為 $120盒/50個

ピエラス N95四層口罩特點：

-有效阻隔99%病毒細菌飛沫、花粉及PM2.5懸浮粒子,

-保護程度達到N95程度。

-使用高彈性口罩帶，密附感強，阻隔率高

-3D 立體構造設計，唔會觸及嘴唇，乾淨衛生，方便呼吸

【相關內容】教聯會發售港牌口罩 $140盒/50個

【附訂購網址】網店發售日本三層口罩 $32包/5個 日本化學纖維檢查協會推薦

>>>> 直接購買連結<<<<<<

唔想被炒即時睇>>《中小企抗疫指南》電子書免費睇！「疫市」求生，打工仔、老板自保術。

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】