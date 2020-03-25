新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。 今日自早上開始，有不少網民表示在屈臣氏 Watsons 各分店購得日本口罩，似乎是有口罩新貨到!

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不少網民在今日多個時間於 Facebook 口罩分享區表示，買得不同款式的日本口罩。包括支援 VFE/BFE/PFE 99% 的三次元成人口罩售$28包/5個﹔三次元女裝玫瑰味售 $35 包﹔三次元中童款清新味同樣是$35 包。每人限買 3 包。

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▲ 屈臣氏日本口罩大貨到!? 各分店快閃發售 三次元口罩$28包/5個

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綜合多個網民分享的消息，太古店今早開賣、鑽石山、沙田、馬鞍山和油塘等在下午才開賣。其他網民亦立即到其他屈臣氏查看，結果亦無收獲。

記者收到消息後，亦到屈臣氏太古分店向店員查詢口罩銷售詳情。他表示口罩返貨都好突發，事先也不知道。問及其他分店仍會否到貨，他說不清楚，亦不是每間分店都會返貨，而且到貨時間亦各有不同，有些早上，有些中午或晚上，所以叫記者自已去各分店碰運氣。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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