【附訂購連結】Dr. Mask 打造口罩社會企業 口罩訂購售價為 $120盒/50個 5 月發貨

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新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。香港又有一間本地口罩廠即將投產，口罩博士 Dr. Mask 表示，現已接受預訂。
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口罩博士 Dr. Mask 表示，該廠是由一班熱愛香港的朋友合作開創的品牌，專門生產口罩。我們是以服務社會為己任的社會企業，提供專業訓練及就業機會給聽障、視障及少數族裔朋友，並建立無障礙生產空間。廠方會優先配貨給慈善機構及學校，並鼓勵善長以 1:1 配對捐贈口罩給有需要人士。廠方取名「口罩博士Dr. Mask」是希望提供既專業又親切的服務。Dr. Mask查詢按此瀏覽。
現在廠方已開始口罩訂購，每片口罩售價為 $2.4，但注意最少訂購量為一萬片（200盒@$24,000），包本港送貨。
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Dr. Mask 口罩特點包括：
-3層耳帶式抗菌過濾（PFE BFE）能阻擋≥95%病毒、細菌及飛沫。
-香港製造，達ASTM Level 1 ，獨立包裝，無塵空間ISO 8 生產。
-售價$2.4一個 ，50個一盒@$120
-訂貨最少一萬個（200盒@$24,000），包本港送貨，訂10萬個9折。
-三款：成人（175mm）、7-14歲（145mm）及3-7歲（125mm）。
-送貨：5月起，或訂單確實後30天內。
-付款：送貨前14天內。
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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。
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撰文 : 張文啟