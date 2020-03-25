【疫市營商】出國睇波旅行團料半年無生意 趁淡季增值拓新藍海

新冠肺炎全球爆發，為旅遊業帶來毁滅性影響，有主打帶團到外國看頂級球賽的旅行團因為英超、西甲等頂級球賽停擺，生意跌入冰點。

JUMP SPORTS & TRAVEL 專門組團到外國看足球比賽，創辧人歐偉邦（Pete）表示：「我們是肺炎疫情影響的重災區。現時無人去歐洲，沒人敢外遊。我們主要業務是賣門票，但人群聚集的大型項目已經全部取消，又加上我們是華人，莫講沒心情去玩，華人去外國有被歧視的風險的，真的有機會比人打。」

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▲ JUMP SPORTS & TRAVEL 創辧人歐偉邦 。

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歐偉邦坦言單是去年 12 月至今年3 月期間旅行社已損失約 40 萬元，料未來 6 個月亦不會有生意，因消費信心難以回復。他指現時情況比反修例運動更加差，畢竟當時仍有不少人會外遊。

面對淡巿，Pete 指這段時間會開拓新市場，說：「老套說，趁淡季增值一下公司吧，未來可能會再找不同球隊談合作，開拓新市場。旅行團會研究加入網球、Formula 1 觀賽等活動，當未來大家有心情去旅行時就有更多選擇。」

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Photo：F1、ATP Tour