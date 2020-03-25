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【疫市營商】疫情下生意大跌 小店轉型「疫情關懷商店」自救

商管策略 10:27 2020/03/25

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不少國家在新冠肺炎肆虐採取「居家令」，要求市民留在家中，這間接令小店生意大減，甚至倒閉的情況出現。在美國，雖然有小店的生意受到打擊，但他們在疫情期間靈活變陣，如在店舖內售賣廁紙、消毒用品等另類經營模式。

小店兼賣日用品解決居民所需

隨著新冠肺炎疫情爆發，小店收入亦大受影響。摩根大通（JP Morgan）估計，一半以上的美國小企業只剩下約 15 天的現金周轉。雖然要面對隨時倒閉的風險，但美國的小店就在疫情下快速轉換成適合疫情期間經營的模式，發揮小企業協助區內居民的重要角色。例如，三藩市薄餅店在疫情下推出「薄餅料理包」，盒內裝有芝士、醬料及生麵糰，讓顧客可以在家製作薄餅。店主 Tony Gemignani 表示，得知超市貨架全空後，其店便改售賣廁紙、牛奶、雞蛋等日常用品。

【相關文章】改動食品份量・店內裝修成功吸新客 日本吉野家營業額疫市反彈

店內亦售賣廁紙、牛奶、雞蛋等日常用品。（NBC新聞截圖）

當地小店除了在店舖內售賣日常用品外，亦有小店在網上售賣禮物卡。店主 Catherine Campbell 在網上售賣區內小店的禮物卡，顧客需先付錢，之後再選購商品。她發現有不少顧客願意買禮物卡支援當地小店，顯示這些小店對社區有重要的意義。

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大企業優先聘請失業人士

除了小店，美國的大企業亦在疫情下向失業的人士伸出援手。例如美國連鎖零售店 Dollar General 在官方網站表示，公司有全職和兼職可以應徵，並希望可以招聘那些因疫情而失業的人士。亞馬遜（Amazon.com）早前宣布提供 10 萬個職位空缺，協助處理大量網上定單，而美國零售商沃爾瑪（Walmart）亦表示正招募 15 萬名員工。

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Photo：pixabay、NBC

撰文 : 廖淑瑩

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